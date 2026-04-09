メインシナリオ…もみ合いながら上値を追う動きを見せている。21日線、10日線、5日線をしっかりと上抜いでおり、上昇基調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、4月8日の高値1.1722となる。ここを抜けて来ると、、一目均衡表の雲の下限の1.1723、雲の上限の1.1806、2月23日の高値1.1835などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の1.1583、1.1500ドルの節目、3月30日の安値1.1443を試す