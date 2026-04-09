メインシナリオ・・・6日の安値0.5681ドルから大きく切り返しており、短期のトレンドは上向きとなっている。8日に3月24日以来の高値水準となる0.5859ドルまで一時上昇しており、3月19・20日の高値0.5892ドルや一目均衡表の雲の下限の0.5902ドルが目先の上値目標として意識されている。雲の下限の0.5902ドルを上抜けば、雲の上限の0.5945ドルや3月10日の高値0.5964ドルを試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡