メインシナリオ・・・売り優勢、前日の安値157.89に注目。前日の取引で157円台後半まで一時下落、終値ベースでは21日線を下抜いた。目先、売り優勢となりそうだ。前日の安値157.89が最初の関門。安値更新となれば、3月19日の安値157.51や3月10日の安値157.28、さらには節目の157.00を目指そう。157円割れとなれば、3月5日の安値156.46や節目の156.00が意識される。 サブシナリオ・・・地合いを引き締めると、21日線があ