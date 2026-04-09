SPEEDの島袋寛子が8日、自身のインスタグラムを更新。前日7日に42歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「毎年若返ってる気が」42歳の“バースデーショット”を披露した島袋寛子島袋は「4月7日 42歳になりました」と赤の衣装に身を包んだ2枚の写真を添えて報告。「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます。出会えたすべての皆さまに感謝申し上げます」と、等身大の自分を「レベル42の島袋もよろしくお願いいた