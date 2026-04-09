水戸は9日、ブラジル4部マドゥレイラECから同国出身のFWパトリッキ（27）が期限付き移籍で加入すると発表した。1メートル80、88キロと屈強なフィジカルが特長のストライカーで、3月に終了したリオデジャネイロ州選手権で得点王に輝いた。移籍期間は6月30日まで。背番号は20。クラブを通じ「日本、そして水戸ホーリーホックという素晴らしいクラブでプレーする機会をいただき、感謝しています。J1という最高の舞台で、ゴールを