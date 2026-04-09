◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)大谷翔平選手が今季2度目の先発登板に臨み、「出来は良くなかった」と話しつつ6回1失点の好投。自身に勝ち負けはつきませんでした。大谷選手は初回、2アウト1塁2塁としますが、岡本和真選手を空振り三振に打ち取り、ピンチを切り抜けます。3回に2アウト2塁からヘスス・サンチェス選手のタイムリーツーベースで先制を許しますが、4回以降は1安打に抑え、6回