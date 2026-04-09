株式会社ミスミグループ本社は2026年4月6日、機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」において、切削加工向けの表面処理として「アロジン処理相当（三価クロム化成処理）」と「不動態化処理」の提供を開始したと発表しました。航空宇宙業界では特殊な表面処理を伴う部品調達に時間や手間がかかるケースがあるとして、同社は今回の対応拡充によって調達リードタイムの短縮と開発スピード向上を支援するとしています。