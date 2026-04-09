きのう（8日）未明、東京・渋谷区のブランド品買取店に3人組が侵入し、バッグや貴金属などを盗んで逃走した事件で、逃走に使われた車が偽造されたナンバープレートをつけていた可能性があることがわかりました。この事件は、きのう午前3時すぎ、渋谷区広尾にあるブランド品の買取店に目出し帽を被った3人組が侵入し、バッグや貴金属などおよそ1億2700万円相当を盗んだものです。3人は白いワンボックスカーに乗って逃走したとみられ