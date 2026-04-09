女子ゴルフの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンはあす10日から埼玉・石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72）で開幕する。7年ぶりの大会出場となる渋野日向子（27＝サントリー）は初日に向け「調子はまあまあまあです。久々の日本、エリエール以来の日本の試合なので、楽しみな気持ちもありますし、良いきっかけを何かつかめたら良いなと思います」と話した。昨年11月の国内最終戦となった大王製紙エリエール・レデ