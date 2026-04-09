記者会見する福井県の石田嵩人知事＝9日午前、福井県庁北陸新幹線の敦賀（福井県）―新大阪延伸を巡り、福井県の石田嵩人知事は9日の記者会見で、今後予定される与党整備委員会によるヒアリングに関し「小浜市付近を通らないルートには同意できないと伝える」と述べ、同県小浜市や京都市を経由する現行の「小浜京都ルート」を堅持する姿勢を改めて示した。滋賀県の三日月大造知事が小浜京都ルートへの支持を表明していることに