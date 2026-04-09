4月9日、Wリーグは自由契約選手リストを更新。シャンソン化粧品シャンソンVマジックの白崎みなみ、アイシンウィングスからは平末明日香ら7名など一挙15名が新たにリストに公示された。 シャンソン在籍3年目の白崎は、166センチのシューティングガード。今シーズンは28試合すべてに先発出場し、平均14.4得点3.5リバウンド3.6アシストをマークしチームをけん引した。チームはWプ