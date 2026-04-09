コジマがこの日の取引終了後に２６年８月期の連結単独予想について、営業利益を７６億円から８２億円（前期比１１．９％増）へ、純利益を４９億円から５３億円（同１２．５％増）へ上方修正した。 パソコン、エアコン、携帯電話などが好調に推移し、売上高がほぼ計画にそって推移していることから売上高は２９４０億円（同４．０％増）の従来見通しを据え置いた。一方、利益については、上期に続いて下期でも販売員の接客品