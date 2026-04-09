９日の東京株式市場は気迷いムードのなか、日経平均株価は弱含みでスタート。やや売り優勢ながらも方向感に欠ける地合いが続いた。 大引けの日経平均株価は前営業日比４１３円１０銭安の５万５８９５円３２銭と反落。プライム市場の売買高概算は２２億７２８１万株、売買代金概算は８兆２０６１億円。値上がり銘柄数は２８７、対して値下がり銘柄数は１２６３、変わらずは２７銘柄だった。 きょうの東京市