[4.8 欧州CL準々決勝第1戦 バルセロナ 0-2 A・マドリー]バルセロナはUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第1戦でアトレティコ・マドリーに敗戦。ホームでの黒星となったが、DFロナルド・アラウホは逆転突破への強い自信を口にした。スペイン『マルカ』が伝えている。バルセロナはホームで行われた第1戦で0-2の敗戦を喫し、ベスト4進出へ厳しい状況に立たされた。試合ではボール保持やシュート数で相手を上回る時間帯もあ