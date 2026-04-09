[故障者情報]名古屋グランパスは9日、DF佐藤瑶大が検査の結果、左眼窩底骨折と診断されたことを発表した。佐藤は1日トレーニング中に負傷。今季のJ1百年構想リーグWESTでは、ここまで3試合に出場していた。