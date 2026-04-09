アルテック [東証Ｓ] が4月9日大引け後(16:30)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結最終損益は1800万円の赤字(前年同期は3700万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.8％→0.8％に悪化した。 株探ニュース