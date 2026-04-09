元モーニング娘。の辻希美が９日、ブログを更新。高校生になった長男に作ったお弁当を披露した。辻は８日から長男のお弁当作りがスタート。初日はお花のように切ったウインナー、ブロッコリー卵焼きに鶏の唐揚げ、別の入れ物にフルーツと、なぜかお菓子のサク山チョコ次郎が。「毎日のお弁当作りは慣れるのか不安ですが、今日も夜中夢が１時間半起きに泣いていたから寝不足のママ朝になりお弁当準備。うん…不安からのスタート