葵祭の第68代「斎王代」に選ばれた塩見真桜さん＝9日午後、京都市京都三大祭りの一つ、葵祭のヒロインとなる第68代「斎王代」に9日、同志社大4年の塩見真桜さん（21）＝京都市左京区＝が選ばれた。葵祭行列保存会が発表した。5月15日に京都御所から下鴨神社を経て上賀茂神社へ向かう行列で、平安装束をまとい中心的な役割を務める。塩見さんは小学1年で行列に初めて参加し、今回で3回目。記者会見で「斎王代の後ろを歩いた時、