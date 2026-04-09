全日本大学野球連盟は９日、６月８日より開催する「第７５回全日本大学野球選手権記念大会」（主催：公益財団法人全日本大学野球連盟、読売新聞社）において、記念事業を行うことを発表した。６月７日の開会式終了後には明治神宮会館にて「大会ＯＢトークショー」として栗山英樹氏（６４）が出演する。開会式に出席する出場大学の監督・コーチ・選手、関係者は会場で聴講可。全日本大学野球連盟公式ＹｏｕＴｕｂｅで後日配