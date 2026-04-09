ロッテのドラフト1位・石垣元気投手（健大高崎）が11日のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）で実戦デビューする。建山義紀1軍投手コーディネーターによると、先発で1イニングを投げる予定という。球団では20年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、6年ぶりの高卒ドラ1投手。今春のキャンプは1軍でスタートし、初ブルペンでは立ち投げにも関わらず、サブロー監督から「ひと言でいうと“バケモン”ですね。（佐々木）朗希