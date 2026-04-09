セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）は９日、２０２６年２月期連結決算を発表した。売上高にあたる営業収益は前期比１２・９％減の１０兆４３０２億円だった。本業のもうけを示す営業利益は０・５％増の４２２９億円、最終利益は、スーパー事業再編に伴う店舗用地の売却益などを計上したことで１・７倍の２９２７億円となった。営業収益の減少は、イトーヨーカ堂を含むスーパーストア事業が、昨年９月に連結対象から外れた