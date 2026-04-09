アイドルグループ・ＡＫＢ４８の千葉恵里が８日、横浜スタジアムで行われたＤｅＮＡ−中日でセレモニアルピッチを務めた。横浜市出身で、昨季６月に続き２年連続での大役。髪をツインテールに結び、球団のオフィシャルファンクラブ「ＢｌｕｅＭａｔｅｓ」限定の「ＣＲＡＺＹユニホーム」に白いミニスカートを合わせてキュートに登場した。昨年はワンバウンド投球。今年は高めのコースながら、捕手を務めた林琢真内野手のミ