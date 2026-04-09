横浜公園を彩るチューリップ。多くの来園者が観賞に訪れている＝８日、横浜市中区見頃を迎えた１０万本のチューリップが、横浜市中区の横浜公園を鮮やかに彩っている。赤やピンク、黄、紫などで花壇を染め上げ、来園者がカメラを向けて楽しんでいた。横浜市戸塚区の主婦宮田芳佳さん（５５）は「毎年楽しみにしている。カラフルで素晴らしい」と話した。福岡県から旅行で訪れた会社員越田恵理さん（２８）は「良い思い出になっ