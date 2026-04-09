ビビる大木（51）が9日、初舞台挑戦となる「熱海五郎一座」新橋演舞場シリーズ第12弾「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（5月31日〜6月24日、同所）の制作発表記者会見に登壇した。同一座は三宅裕司（74）が座長を務め、東京喜劇で毎年劇場を爆笑の渦に巻き込んでいる。今作は「ボウリング業界の光と影」がテーマ。毎年女優がゲスト出演しており、今回は沢口靖子（60）と野呂佳代（42）だが、大木は旗揚