カプセルトイメーカー・Qualiaは、全国のセブン‐イレブン店舗限定で「にっこりーノ×サンリオキャラクターズ」オリジナルミニポーチチャームをプレゼントするキャンペーンを2026年4月9日AM10:00より実施している。今回のキャンペーンでは、Qualiaが展開するカプセルトイブランド「にっこりーノ」と、サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションによる、オリジナルデザインのミニポーチチャームを用意しました。「