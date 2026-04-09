4月8日、『週刊文春』の公式Xが、女優・小芝風花が2024年1月に放送されたドラマ『大奥』（フジテレビ系）の撮影時、人気男性アイドルから熱心に口説かれていたと投稿。具体的な名前は明かされていないものの、出演者の顔ぶれから “該当者” が絞り込まれる状況となり、X上ではさまざまな憶測が飛び交っている。小芝をめぐっては、4月1日に『文春オンライン』で俳優・小関裕太との熱愛が報じられたばかり。今回の報道はその