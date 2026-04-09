ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#112が、5日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○過去には福岡のアイドルグループで活動番組では、「元ヤン美女が大集合! ななにー上等SP!」と題し、衝撃の過去を持つ元ヤン&元レディース美女4名が大集合。富山最恐のレディース暴走族「音速天女」初代総長・しおりさんが、わずか5年で総長に上り詰めた過去や、「一番ヤンキーが輝