女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）が国内女子ゴルフツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」（１０日開幕、埼玉・石坂ＧＣ＝パー７２）に出場する。９日に報道陣の取材に応じた渋野は現在の調子を「まあまあです」と笑いながら「良いきっかけをつかめたらなと思うし、出させていただけるのがすごくありがたい。３日間しっかり戦って、頑張りたい」と意気込んだ。今季はこれまで米女子ツアー３戦に出場