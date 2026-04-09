ダークパターン対策協会は4月1日、NDD認定制度の一部改定と関連資料の更新を発表した。制度のさらなる普及と実効性向上を目的としており、ECサイトにおける審査スコープの優先順位が見直された。ダークパターン対策協会 ロゴ○クッキーバナーの審査が「必須」から「推奨」に今回の改定の主なポイントは、ECサイト向けのクッキーバナーの位置づけ変更だ。従来は「審査必須」とされていたクッキーバナーを「審査推奨」へ改め、購入前