◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、牝馬）枠順確定＝４月９日、美浦トレセン前走のクイーンＣで２着だったジッピーチューン（牝３歳、美浦・林徹厩舎、父ロードカナロア）は６枠１１番に入った。１１番枠の勝利は１９８２年リーゼングロスまでさかのぼるが、林調教師は「偶数がほしかったし、欲を言えばもう少し内でもとは思いますが、外過ぎなくて良かったです」と胸をなで下ろした。状態