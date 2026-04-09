自分好みにカスタマイズできるはずの注文住宅で後悔！？インターネットリサーチなどに従事するＮＥＸＥＲは、注文住宅工務店クラヴィス（本社・鳥取県倉吉市）との共同調査で、注文住宅を建てたことがある全国の男女１６１人を対象に「建てた後の満足度と後悔」についてのアンケートを実施。９日、その結果を発表した。注文住宅を建てた結果、「とても満足している」が３５.４％、「やや満足している」が５２.８％となり、９