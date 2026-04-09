12日に阪神芝1600メートルで決戦中央競馬のG1・桜花賞（12日、阪神芝1600メートル）の枠順が9日、JRAから発表された。このレースには吉田勝己オーナーの馬が4頭出走するが、1枠と7枠に2頭ずつ入った。染め分け帽2つの珍事に競馬ファンも驚きの声を上げている。3歳牝馬のクラシック第1弾でレアケースが発生した。桜花賞には吉田勝己オーナーの馬が4頭出走。1枠1番にフェスティバルヒル、1枠2番にサンアントワーヌ、7枠14番に