◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、牝馬）枠順確定＝４月９日、栗東トレセン昨年のファンタジーＳ１着以来の復帰戦となるフェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は最内の１枠１番に入った。１番枠は１９９４年オグリローマン以来勝ち馬はないが、四位調教師は「阪神の１６００メートルだから、極端にここがいいとか悪いとかはなかった。枠の並びを見て、