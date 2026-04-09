資料岡山市役所 岡山市は、市内に事業所がある中小企業に中小企業診断士を派遣する事業を行っていて、申し込みを受け付けています。 価格転嫁や売り上げ減などの課題を抱える中小企業が賃上げをできるようサポートするのが狙いです。中小企業診断士が企業の課題の「見える化」や戦略的なロードマップの作成、改善策の実行のフォローアップなどをします。 申し込みは9月30日までで、予算の上限に達し