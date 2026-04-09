福岡県内の多くの公立中学校で9日、入学式が行われ、新入生が新たな学びやでの生活をスタートしました。福岡市城南区の城西中学校では、真新しい制服に身を包んだ208人の新入生が保護者や在校生に拍手で迎えられ、入学式に臨みました。■新入生「小学校で培ったリーダーシップで、学年・学校を引っ張っていく存在になりたい。」式では、西田淳一校長が「毎日の学習や行事、部活動に全力でチャレンジしてください