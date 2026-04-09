水戸がブラジルからパトリッキを期限付きで獲得した水戸ホーリーホックは4月9日、ブラジルのマドゥレイラECからFWパトリッキが期限付き移籍で加入することを正式発表した。移籍期間は今年6月30日までで、背番号は「20」に決定した。現在27歳のパトリッキは、母国ブラジルのインテルナシオナルなどでキャリアを積み、韓国の金海FCやベトナムのホーチミン・シティFCなど、アジアでのプレー経験も豊富だ。180センチ、88キロとい