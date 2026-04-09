8日、台湾の第一野党代表である鄭麗文・国民党党首が南京の孫文の陵墓を参拝した後に行った演説で、日本に11回言及し、過去の植民地支配を強く非難した。台湾で中国政策を担当する大陸委員会は、中国共産党の歴史叙述を繰り返したとして遺憾の意を表明した。5泊6日の日程で中国を訪問している鄭氏は8日午前、両岸（中台）双方が「国父」と認める孫文の墓所である中山陵を参拝した。身長が178センチという鄭氏は、参拝後に3000字に