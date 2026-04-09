サッカー女子U−20（20歳以下）韓国代表が北朝鮮に0−5で大敗した。パク・ユンジョン監督が率いる女子U−20韓国代表は8日、タイのパトゥムターニースタジアムで行われた2026アジアサッカー連盟（AFC）U−20女子アジアカップのグループリーグB組第3戦で北朝鮮に0−5で敗れた。北朝鮮のFWパク・オクを防げなかった。パク・オクは前半37分に先制ゴールをアシストし、前半終盤に2得点した。韓国は後半にもパク・イルシムとホ・ギョンに