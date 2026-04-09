伊那市に住む80代の男性が、7491万円相当の金貨79枚をだまし取られる被害に遭っていたことが分かりました。電話でお金詐欺の被害に遭ったのは、伊那市に住む80代の男性です。警察によりますと今年2月下旬、男性の自宅に通信事業者を名乗る男から「あなた名義で契約されている携帯電話の利用を停止します」などと電話がありました。その後、警察官や検察官を名乗る相手から電話で「あなた名義の口座が資金洗浄に使われている」「取