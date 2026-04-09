保育園の給食で毎回“売り切れる”ほど人気の「きゅうり」おかず。その裏技を紹介した投稿に80万回再生の反響があり、「絶対旨いやつ」「その手があったのか…早く知りたかった！」「常備菜にもお弁当にも良さそう！」などの声が寄せられている。投稿者で給食の先生・まめけんさん（@mameken_recipe）に話を聞いた。【写真】園児が爆食する「やみつききゅうり」作り方■“さっと茹でる”ひと手間で変わる食べやすさと保存性―