NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。広島は塹江敦哉投手を登録し、前日先発の森翔平投手を抹消しました。12年目を迎える塹江投手は、これが今季初昇格。ここまではファームで、2度の先発を含む5試合に登板し防御率0.96と好投を継続しています。一方抹消となったのは、前日8日の巨人戦に先発登板した森投手。これが今季初のマウンドとなりましたが、7回80球を投げ、被安打6、奪三振3、与四死球0、無失点と好投を披露しました。投