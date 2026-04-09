元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が9日までに自身のYoutubeチャンネルを更新。30代になってから始めたことを明かした。視聴者からの質問に答える動画を公開。「30代になって始めたことはありますか？」を聞かれ、「やっぱり野菜」と回答した。「野菜反対！って感じだったし、小麦万歳！って感じだったけど、今は気をつけられる時は野菜不足だなとか、昼麺食べたから夜は辞めようとか。パンを食べる時もぜいたく品だぞ…て