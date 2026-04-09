年に1度、全国の書店員が1番売りたい本を投票する『2026本屋大賞』の発表会が9日に都内で行われ、朝井リョウ氏の『イン・ザ・メガチャーチ』（日経BP 日本経済新聞出版）が大賞に輝いた。朝井氏の作品は、22年に『正欲』、25年に『生殖記』が本屋大賞にノミネート。自ら3作品の共通点を語った。【動画】朝井リョウ、“推し活”をテーマにした本屋大賞受賞作『イン・ザ・メガチャーチ』の着想を明かす“本離れ”が進む現代にも