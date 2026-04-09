◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)ドジャースは大谷翔平選手が先発登板。6回1失点の好投でリードを作った状態で降板しましたが、チームは終盤に逆転を許し敗れました。両チーム無得点の3回、大谷選手はブルージェイズのヘスス・サンチェス選手にタイムリーツーベースヒットを許し、1点を先制されます。それでもドジャースは4回にフレディ・フリーマン選手のタイムリーで同点に追いつくと、6