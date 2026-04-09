タレントの鈴木紗理奈（48）が8日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にゲスト出演。自身のキャラクターについてぶっちゃけた。同番組VTRでは、大阪北部と南部のグルメを取り上げた「北摂vs泉州食のプロが推すほんまに美味い店ベスト3」を特集。各地での街頭インタビューでは、北摂から見た泉州を「サップしに行くぐらい」、かたや「淀川しかない」などと舌戦が繰り広げられた。スタジオでは、