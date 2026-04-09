サッカーの8日の欧州CL準々決勝第1戦で、スタジアムが熱気に満ちたスペイン勢対決は、前半終了間際のプレーが明暗を分けた。バルセロナのDFクバルシが相手の決定機を反則で阻止し、一発退場。アトレチコ・マドリードのアルバレスが、ここで獲得したFKをゴール右上に鮮やかに決めて先制した。Aマドリードは後半にも1点を追加し、シメオネ監督は「要所で得点できた」と満足げだった。バルセロナはヤマルの鋭いドリブル突破も得点