俳優の黒島結菜が９日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（１６日スタート。木曜、後９・００）の制作発表記者会見に、主演の鈴木京香、宮世琉弥、遠藤憲一、沢村一樹と出席した。２０２４年に第１子出産を報告しており、トークでは自身の子育てについて話題が及んだ。質問コーナーで遠藤が、「黒島ちゃんはたまにお子さんを（現場に）連れてくる。で、ワンちゃんも１回連