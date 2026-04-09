犬を迎える前に知っておくべきこと 1.お世話にかかる時間の確保 朝起きたとき、まずは愛犬のお世話からスタートします。犬を家族に迎えるためには、朝のお世話にかかる時間の確保ができなければなりません。 夜中にトイレに行く場合もあるので、トイレが汚れていたらお掃除し、犬が朝に排泄できるように準備をします。 朝のお散歩は、安心してお留守番するための準備でもあります。朝の日光浴は、犬の心を安