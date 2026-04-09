気象庁によりますと、西日本ではきょう（９日）夜～あす（１０日）にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。 【画像をみる】中国・四国地方 9日（木）～14日（火）3時間ごとの雨風シミュレーション あす（１０日）にかけて低気圧が発達しながら黄海から日本海に進み、前線が本州付近を通過する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、