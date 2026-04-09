福岡出身のイラストレーター 火曜びが、個展『クリエイト＆コネクト～CREATE&CONNECT～』を4月11日から24日に福岡のCARBON COFFEE FUKUOKAにて開催。また、5月に大阪のCARBON COFFEE OSAKAにて本展の巡回開催も決定した。 （関連：SWEET STEADY、ファンの大歓声とともに咲かせた満開の花全曲披露、笑顔と涙で彩った結成2周年公演） 火曜びは、今っぽさと80～90年代のノスタルジー